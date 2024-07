Biden acordă vineri un interviu crucial pentru viitorul său politic. O nouă gafă s-a viralizat pe internet. Președintele citește indicațiile din prompter: „Spune din nou”

Dacă interviul său de vineri va reuși, asta nu înseamnă că va fi salvat, dar în cazul unui eșec, candidatura sa pentru un al doilea mandat va fi pe muchie de cuțit: Joe Biden acordă un interviu pe care mulți îl consideră foarte riscant, chiar și în format înregistrat, informează AFP. Între timp, o nouă gafă a președintelui american s-a viralizat pe internet: a citit, din greșeală, de pe prompter o indicație.

În ultima săptămână, democratul în vârstă de 81 de ani nu a făcut practic nimic pentru a repara imaginea dezastruoasă lăsată în urma dezbaterii cu Donald Trump din 27 iunie, considerată un eșec pentru el. De la acea confruntare televizată, americanii nu l-au mai văzut exprimându-se liber, fără prompter și pentru o perioadă lungă de timp. Va avea ocazia să o facă vineri într-un interviu cu George Stephanopoulos, celebrul jurnalist și prezentator de la ABC News, interviu care va fi înregistrat în timpul unei campanii în Wisconsin.

Importanța acestui interviu este atât de mare încât postul de televiziune și-a modificat programul de difuzare. Inițial, planul era să difuzeze extrasele vineri, apoi sâmbătă, urmat de o difuzare completă duminică. În cele din urmă, telespectatorii vor putea urmări interviul în întregime vineri seara, la ora locală 20:00, în cadrul unui program special.

Joe Biden se va confrunta cu George Stephanopoulos, un jurnalist care are o înțelegere profundă a comunicării politice, având în vedere experiența sa de lucru cu fostul președinte democrat Bill Clinton în timpul primei campanii și în Casa Albă, unde a fost unul dintre cei mai apropiați consilieri în primul său mandat.

În confruntarea sa cu Donald Trump, președintele american a avut dificultăți să se exprime timp de 90 de minute, uneori pierzându-și firul gândurilor și stârnind îngrijorare în rândul membrilor partidului său. Cu patru luni înainte de alegerile prezidențiale împotriva miliardarului republican, democrații sunt sceptici cu privire la șansele lui Biden de a câștiga, iar o majoritate covârșitoare a americanilor nu-l consideră capabil să guverneze pentru încă patru ani.

Joe Biden, care nu este cunoscut pentru elocvență în vorbire, va trebui să convingă la ABC nu doar prin argumente, ci și prin capacitatea sa de a se exprima clar și de a utiliza expresii adecvate.

La începutul săptămânii curente, Nancy Pelosi, fosta președintă a Camerei Reprezentanților și una dintre vocile influente din Partidul Democrat, a subliniat importanța ca Joe Biden să acorde unul sau chiar două interviuri de mare impact. Alți susținători ai lui Biden au cerut o conferință de presă prelungită pentru a evalua modul său de a răspunde la întrebări.

În mod obișnuit, președintele american se abține de la aceste tipuri de exerciții, exceptând întrebările limitate cu jurnaliști selectați anterior. Biden a promis că va susține o conferință de presă săptămâna viitoare, în timpul summitului NATO, deși detaliile nu au fost încă stabilite.

Biden read the phrase "say that again" from the teleprompter pic.twitter.com/eeaFacHLi5