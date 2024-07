Bikinii purtați de Prințesa Leia în scena cu Jabba the Hutt s-au vândut pentru o sumă fabuloasă. O navă Star Wars a bătut recordurile

Costumația cu bikini auriu purtată de regretata actriță Carrie Fisher în filmul Star Wars "Return of the Jedi" din 1983 a fost vândută cu 175.000 de dolari la licitație, anunță presa internațională.

Obiectul vestimentar licitat a inclus un acoperământ pentru sâni, inele pentru șolduri și două brățări.

And one of the most memorable costumes in film history--the Carrie Fisher "Princess Leia" production- made bikini; *THE* gold bikini--just sold for $175,000. https://t.co/dtac8J5qpo pic.twitter.com/b7aZoctCcm