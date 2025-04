O „ploaie însângerată” lovește Europa în Săptămâna Mare. Un nor uriaș de praf saharian se îndreaptă și spre România

Anumite părți din sudul Europei ar putea fi lovite de un fenomen rar cunoscut sub numele de „ploaie însângerată”, declanșat de un val de praf saharian care se îndreaptă spre nord din Africa. Posibilitatea de amestecare a precipitațiilor cu praful este de așteptat să apară pe parcursul acestei săptâni, chiar spre weekend, potrivit agențiilor de meteorologie din Europa. În Germania, valul de praf sahaian va reduce producția solară, scrie Bloomberg.

Precipitațiile cu nuanțe roșiatice apar atunci când praful ajunge în atmosferă iar ulterior cade pe pământ odată cu precipitațiile, lăsând un reziduu noroios pe mașini, clădiri și alte suprafețe exterioare.

Dust from the Sahara is coming to #Lithuania ?? Asthmatics, children and the elderly are advised not to exercise outdoors. The highest concentration is expected on Thursday afternoon, but it will remain at a high level on Friday and Saturday as well. pic.twitter.com/rUuLlbTtpx

În timp ce transportul prafului saharian în Europa nu este ceva neobișnuit, alinierea sistemelor meteorologice care declanșează ploaia noroioasă este un fenomen mai rar întâlnit.

Modelele de prognoză arată valul de praf care se mișcă în general de la vest la est peste Marea Mediterană.

[Overview the Earth] No.2308: #Dust of #SaharaDesert crossing over the #AtlanticOcean from #WesternSahara. #CanaryIslands are captured in this image as well. It is considered more than half of the dust deposited in the ocean lifts off from the Sahara Desert region. pic.twitter.com/KenZ2GLIeC