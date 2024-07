Cu câini, cai, pisici și găini. Cum s-au dus britanicii la vot să-l dea jos pe Rishi Sunak

Câine în fața secției de vot. Susă foto: X@scottygb

Cine explorează site-urile de știri din Marea Britanie joi, în ziua alegerilor legislative anticipate, poate rămâne cu impresia că este ziua animalelor de companie.

Site-uri unor companii media precum BBC, The Guardian și Telegraph abundă în fotografii cu câini.

E vorba despre animale care au fost temporar lăsate în afara secției de vot de stăpânii lor sosiți la urne pentru a-i alege pe membrii Camerei Comunelor.

Exceptând momentele în care au votat politicienii de top, lipsesc complet informațiile la minut legate de dinamica procesului electoral, așa cum publicul din alte părți ale lumii, inclusiv România, s-a obișnuit să vadă în mass media în ziua votului.

Există o explicație pentru acest vid de informații electorale: legislația din Marea Britanie este foarte strictă în legătură cu ce poate presa să publice cu ocazia scrutinului, până la ora locală 22 (miezul nopții de joi spre vineri în România).

"După cum am menționat deja, suntem restricționați cu privire la ceea ce putem relata până la închiderea urnelor: nu putem aborda amănunte de campanie sau probleme electorale. Din această cauză, reportajele noastre din ziua votului se limitează, de regulă, la relatări factuale necontroversate. Prin urmare, v-am adus o mulțime de imagini cu câini (și chiar cai și șerpi) prezenți la secțiile de vot. Toți liderii principalelor partide politice și-au exprimat până acum votul, alături de milioane de oameni din Anglia, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord", a postat BBC pe site-ul său.

Printre starurile cu patru lăbuțe care "țin pagina" astăzi la BBC sunt motanul Tiger, câinii Fausto, Sadie și Luna și calul Clydesdale, "parcat" la Sandbach Rugby Club din Cheshire, în timp ce stăpâna sa s-a dus să-și exercite dreptul de vot.

Necuvântătoarele au fost vedete la vot și în trecut.

BBC notează că, în mai 2021, cu ocazia alegerilor locale, o găină și-a făcut apariția în secția de votare din Skelmersdale din comitatul Lancashire. La scenă au fost martore Sara Chane și Lindsey Carroll, angajate ale consiliului local.

Ele au încercat să identifice posesorul găinii în condițiile în care pasărea nu a fost în măsură să prezinte, conform legii, un act de identitate valabil, după cum notează radiodifuzorul britanic.

În cele din urmă, un băiat de cinci ani a venit să-și caute animalul de companie. Cu această ocazie, Sara și Lindsey au aflat că pe găină o chema Matilda.

Un alt incident consemnat la vot în trecut o are în centru pe o femeie din Wakefield, care și-a scăpat din greșeală inelul de logodnă de 40.000 de lire sterline în urnă, împreună cu buletinul de vot.

Odată sigilată, urna de vot nu mai poate fi redeschisă până la numărarea voturilor. Prin urmare, ghinionista viitoare mireasă a trebuit să aștepte ca urna să fie deschisă și să se încheie numărătoarea, pentru a-și recupera inelul.

Miza alegerilor din Marea Britanie

Aproximativ 46,5 milioane de britanici votează, joi, în 650 de circumscripții din Anglia, Țara Galilor, Scoția și Irlanda de Nord, iar un partid politic are nevoie de 326 de locuri în Camera Comunelor ca să formeze un guvern majoritar.

Alegerile de joi sunt considerate drept un referendum asupra ultimilor 14 ani de guvernare conservatoare.

Votul anticipat, cu câteva luni înaintea alegerilor la termen, a fost convocat de prim-ministrul Rishi Sunak, care și-a luat, astfel, prin surprindere propriul său partid.

Partidul Laburist este, conform sondajelor preelectorale, în poziția de a câștiga o majoritate zdrobitoare, estimată la circa 70% din mandatele din legislativ.

Cotați cu ceva mai mult de 40% în intențiile de vot, laburiștii vor ajunge să controleze peste două treimi din Parlament grație sistemului "învingătorul ia totul", aplicabil la atribuirea mandatelor din circumscripții.

BBC: Relația cu UE aproape a lipsit din dezbaterea electorală din Marea Britanie

Votul de joi urmează unei campanii de șase săptămâni în care toate partidele importante și-au trimis reprezentanții în țară, în căutare de voturi. O mare parte a dezbaterii electorale s-a axat pe economie, costul vieții, starea serviciilor publice, impozite și imigrație.

Relația Marii Britanii cu Uniunea Europeană, pe care a părăsit-o în 2020 în urma unui referendumului "Brexit" organizat cu patru ani mai devreme, a fost în mare parte absentă din dezbatere.

Țara a avut trei prim-miniștri conservatori de la ultimele alegeri generale din 2019, pe care Boris Johnson le-a câștigat cu o majoritate zdrobitoare.

Mandatul lui Johnson a fost marcat de numeroase scandaluri, mai ales în timpul pandemiei de COVID.

Conservatorii l-au înlocuit în 2022 cu Liz Truss, al cărei mandat a durat doar șase săptămâni, după care șefia guvernului a fost preluată de Rishi Sunak.

Primele estimări ale votului din Marea Britanie vin la miezul nopții de joi spre vineri

Posturilor de știri le este interzis să relateze orice ar putea influența alegătorii, cât timp urnele sunt deschise. Restricții similare sunt valabile pentru site-urile de știri.

Un sondaj la ieșirea de la urne realizat de televiziunile britanice va estima rezultatele imediat după închiderea urnelor, la ora locală 22.00.

Numărarea voturilor va avea loc pe tot parcursul nopții, până vineri dimineața.