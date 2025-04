Gafă la vârful UE. 10.000 de oameni trebuie să reia examenul pentru postul de translator, după o greșeală tehnică

Examenul a fost dat cei care sperau să obțină un loc de muncă ca translator într-una din opt limbi diferite folosite în cadrul UE. În total, au fost 9.663 de candidați. O femeie care a primit e-mailul, marți, că trebuie să dea examenul din nou a spus pentru Politico că a recapitulat pentru test o oră pe zi timp de mai multe săptămâni. Examenul cuprinde întrebări lingvistice, dar și de logică verbală și numerică.

„Nu am copii, nu sunt la școală, dar am un loc de muncă obositor, ceea ce face foarte dificil să stau seara să recapitulez la matematică. Dar pentru oameni cu copii, familii și locuri de muncă e absolut oribil să te întorci seara acasă și să te apuci să înveți. Chiar vorbeam cu o prietenă care a primit notificarea, ea mai are un pic și naște, așa că cel mai probabil nu va apuca să învețe până în mai”, a spus ea.

Val de critici pentru examenele organizate de OESP

Un purtător de cuvânt al Comisiei a spus că încă au loc „discuții” între OESP și agenția externă contractată pentru sistemul de examinare online privind „implicațiile financiare” ale acestei situații.

Nu este prima dată când examenele organizate de OESP au fost criticate. Comisiei Europene i s-a cerut să anuleze cele mai recente examene date de angajații care au aplicat pentru o promoție, deoarece întrebările de la test ar fi fost incoerente.