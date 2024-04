Camera Reprezentanţilor din SUA a votat pachetul de ajutor în valoare de 61 de miliarde de dolari pentru Ucraina

Parchetul de ajutor pentru Ucraina vine ca o gură de oxigen pentru forţele Kievului, aflate într-o situaţie dificilă pe frontul din estul ţării, acolo unde militarii ruşi au reuşit, în ultima perioadă, să câştige mult teren. În susţinerea acestui pachet de ajutor a venit chiar directorul CIA (n.r. Central Intelligence Agency), William Burns, care a avertizat că, fără acest ajutor din partea SUA, Ucraina ar putea pierde războiul cu Rusia până la finalul acestui an.

Rezultatul final al votului din Camera Reprezentanţilor a fost de 311 la 112.

Democrații au votat alături de o parte a conferinței republicane pentru deblocarea ajutorului.

Este de așteptat ca Senatul SUA să aprobe și el pachetul de ajutor în zilele următoare, urmând să fie, apoi, promulgat de președintele Joe Biden.

Conform oficialilor americani, o parte din ajutoare vor ajunge pe frontul din Ucraina în cel mult o săptămână.

După ce pachetul de ajutor pentru Ucraina a fost votat de Camera Reprezentanţilor, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a postat un mesaj de mulţumire pe platforma X.

"Sunt recunoscător Camerei Reprezentanților a Statelor Unite, ambelor partide, și personal președintelui Mike Johnson pentru decizia care menține istoria pe drumul cel bun.

Democrația și libertatea vor avea întotdeauna o semnificație globală și nu vor eșua niciodată atâta timp cât America ajută la protejarea lor. Legea vitală de ajutorare a Statelor Unite adoptată astăzi de către Camera Reprezentanților va împiedica extinderea războiului, va salva mii și mii de vieți și va ajuta ambele noastre națiuni să devină mai puternice.

Pacea și securitatea echitabile pot fi obținute doar prin forță.

Sperăm că proiectele de lege vor fi susținute în Senat și trimise pe biroul președintelui Biden. Vă mulțumim, America!", a scris Volodimir Zelenski în postarea de pe platforma X.

