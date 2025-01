Cum răspunde România la instigarea lui Patrușev: Rusia urmărește să creeze diviziuni în Europa

Ministerul Afacerilor Externe a reacționat, miercuri, la mesajele controversate ale consilierului lui Putin, Nikolai Patrușev. Fostul șef al spionajului rusesc a declarat că România se află printre țările „interesate de a lua o poziție echilibrată faţă de Rusia” și că „UE pierdut dreptul de a vorbi în numele României”. De asemenea, Patrușev a mai spus despre Moldova și Ucraina că ar putea să dispară ca state.

„Declarațiile lui Nikolai Patruşev nu conțin nimic nou. Sunt aceleași teme agresive de propagandă și dezinformare cu care Moscova ne-a intoxicat, îndeosebi în ultimii ani. Aceste pronunțări publice repetitive nu pot ascunde realitatea: faptul că Rusia duce un război de agresiune împotriva Ucrainei, încălcând Carta ONU și dreptul internațional, și că derulează acțiuni hibride masive și sistematice împotriva Republicii Moldova. Totodată, în pofida tuturor acțiunilor prin care Rusia urmărește să creeze diviziuni în Europa, realitatea rămâne că Uniunea Europeană a acordat și continuă să asigure un sprijin multidimensional semnificativ Ucrainei, în toate domeniile, și să sancționeze Rusia”, transmite MAE.

De asemenea, și purtătorul de cuvânt al instituției a transmis un mesaj pe rețeaua socială X.

„În timp ce Rusia poartă un război ilegal de cucerire împotriva unui vecin, oficialii săi continuă să facă declarații care pun la îndoială suveranitatea națiunilor europene. La trei decenii și jumătate după ce Uniunea Sovietică și dictatura comunistă brutală pe care o reprezenta au fost aruncate la coșul de gunoi al istoriei, unii din Kremlin încă cred că pot spune națiunilor suverane, Europei și lumii ce să facă, ce să spună și când. Vremurile acelea au trecut. Acesta este motivul pentru care Aliații suverani au construit și mențin umbrela NATO de descurajare și apărare. Agresorii răspândesc dezinformare și propagandă doar atunci când se întâlnesc cu determinarea națiunilor libere”, spune purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea.

While Russia is wagging an illegal war of conquest against a neighbour, its officials continue to make statements that question the sovereignty of European nations. 1/3