Caricaturista de la The Washington Post a demisionat după ce i-a fost respinsă o caricatură cu Bezos în genunchi în fața lui Trump

Caricaturista Ann Telnaes a publicaţiei Washington Post a demisionat de la acest ziar după ce conducerea i-a respins o caricatură prin care sugera că patronul cotidianului, Jeff Bezos, încearcă „să obţină favoruri din partea lui Donald Trump", relatează sâmbătă AFP, citat de Agerpres.

Desenul, publicat vineri pe blogul lui Ann Telnaes, îl arată pe fondatorul Amazon, împreună cu fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, cu preşedintele companiei de inteligenţă artificială OpenAI, Sam Altman, şi cu proprietarul publicaţiei Los Angeles Times, Patrick Soon-Shiong, în genunchi în faţa unei statui ce-l reprezintă pe Trump întinzând către acesta un sac inscripţionat cu semnul dolarului.

Ann Telnaes won the Pulitzer Prize in 2001 for her print cartoons and was a Pullitzer finalist again in 2021. She's now resigned from the Washington Post over this cartoon. @AnnTelnaes @washingtonpost https://t.co/0Ze818jLie pic.twitter.com/T65eh8SosQ