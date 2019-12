Caz incredibil. Jurnalistă lovită de mașină chiar în timp ce transmitea live - VIDEO

¡Gajes del oficio! Esa es la realidad de las riesgos a los que nos enfrentamos los periodistas y esta vez me tocó a mi. Les prometo que estoy bien, en el video parece peor de lo que realmente fue y si, pudo haber sido peor pero gracias a Dios y a mi ahora #Heroe personal, mi compañero @gaston.toledo no me arrollaron. El conductor, dijo que no me vio y repetía muy nervioso que lo sentía muchísimo y que no me había visto. Todo sucedió mientras transmitíamos en vivo. #ReporterLife #reporter #Telemundo51

