Caz șocant. Un bărbat și-a ucis amanta și i-a ars trupul trei zile, pentru a scăpa de cadavru

Un bărbat de 51 de ani a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a ucis amanta și i-a ars corpul, timp de trei zile.

Leslie Khoo Kwee Hock, din Singapore, a strangulat-o pe amanta sa, o tânără de 31 de ani, după ce aceasta i-ar fi cerut să-i returneze cei 20.000 de dolari pe care îi împrumutase.

După ce a ucis-o, bărbatul i-a dus corpul într-un loc ascuns și timp de trei zile i-a ars rămășițele.

Bărbatul s-ar fi folosit de kerosen și cărbuni.

Cazul șocant s-a petrecut în iulie 2016.

