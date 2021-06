Căzătură în lanț la Turul Franței: Zeci de concurenți s-au prăbușit înainte de finalul cursei din cauza unei spectatoare

Francezul Julian Alaphilippe a câștigat cursa, care s-a întins pe 197,8 kilometri, între Brest și Naderneau.

Michael Matthews s-a clasat pe locul doi, iar pe locul trei a terminat slovenul Primoz Roglic.

Etapa a doua a Turului Franței va avea loc duminică, între Perros Guires și Mur de Bretagne Guerledan, pe distanța de 183,5 kilometri.

