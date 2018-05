Ce va primi Kim Jong-un în schimbul renunțării la programul nuclear

Un oficial de la Seul a explicat ce ar putea primi Coreea de Nord în schimbul denuclearizării regimului de la Phenian.

„Detaliile vor trebui elaborate la masa negocierilor. Însă, în general, vom vorbi despre un pachet cuprinzător al denuclearizării în schimbul asigurării securității regimului (lui Kim Jong-un – n.r.)”, a declarat marți viceministrul Afacerilor Externe din Coreea de Sud, Enna Park, potrivit Time.

China, Japonia şi Coreea de Sud au convenit miercuri, la Tokyo, să coopereze în scopul denuclearizării totale a peninsulei coreene, şi şi-au arătat susţinerea faţă de declaraţia comună emisă de Seul şi Phenian la summitul istoric de la 27 aprilie, relatează AFP şi dpa.



Premierul japonez Shinzo Abe a fost miercuri gazda întâlnirii trilaterale cu omologul său chinez Li Keqiang şi preşedintele sud-coreean Moon Jae In, desfăşurată înaintea primului summit aşteptat SUA-Coreea de Nord din istorie.



'Am convenit, înainte de toate, să recunoaştem că denuclearizarea totală a peninsulei coreene, instaurarea unei păci durabile şi dezvoltarea unor relaţii intercoreene sunt cruciale', a declarat preşedintele sud-coreean Moon Jae-in, în conferinţa de presă comună.



'Aş dori în mod deosebit să le mulţumesc liderilor pentru că au salutat şi susţinut Declaraţia de la Panmunjom', a adăugat el.



Declaraţia, semnată de Moon şi de liderul nord-coreean Kim Jong Un la summitul desfăşurat la 27 aprilie în satul Panmunjom, în interiorul Zonei demilitarizate, afirmă că 'nu va mai exista război în peninsula coreeană' şi că Seulul şi Phenianul 'confirmă obiectivul comun de a obţine, printr-o denuclearizare totală, o peninsulă coreeană non-nucleară'.



La rândul său, premierul japonez Shinzo Abe a chemat la 'acţiuni concrete ale Coreei de Nord' către 'o denuclearizare completă a peninsulei coreene şi pentru pacea şi stabilitatea în Asia de Nord-Est'.



'Dacă problemele răpirilor (referire la cetăţenii japonezi, unii adolescenţi, răpiţi în anii 1970-1980 de Coreea de Nord - n.red.) şi programelor nucleare şi de rachete vor fi rezolvate în ansamblul lor şi dacă Phenianul urmează drumul bun, vom avea ca obiectiv o normalizarea a relaţiilor', a declarat Shinzo Abe.



Conform premierului chinez, cele trei părţi s-au angajat în 'discuţii aprofundate' despre atenuarea tensiunilor în peninsula coreeană şi programul nuclear nord-coreean. 'China va dori întotdeauna să joace un rol constructiv' în denuclearizare, pace şi stabilitate în regiune, a subliniat Li.



Convorbirile desfăşurate miercuri la Tokyo fac parte din întâlnirile regulate între cele trei state şi sunt primele după mai bine de doi ani. Moon, care şi-a preluat mandatul acum un an, este primul preşedinte sud-coreean care vizitează Tokyo în ultimii şase ani, iar Li este primul premierul chinez care se deplasează în Japonia în ultimii şapte ani.