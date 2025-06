Bogdan Ivan, despre riscurile de la Praid: Pericolul e să se prăbușească mina veche și să se formeze un val care să ajungă la case

Măsura de evacuare a persoanelor din zona cu risc se menține în continuare. Foto: Facebook/Nicușor Dan

Ministrul Economiei, Bogdan Ivan, a anunțat că pericolul major la Praid este prăbușirea vechii mine, care ar putea genera un val ce ar ajunge la casele din apropiere. „Specialiștii spun că este o chestiune de săptămâni sau luni”, a precizat ministrul, la Antena 3 CNN.

„În această dimineață am fost acolo cu ministrul Mediului, am luat decizii concrete și practice legate de modul în carevom devia cursul râului care a inundat salina Praid. În momentul de față, muncitorii sunt deja la fața locului, am dat ordinul de începere a lucrărilor, predarea amplasamentului, utilajele lucrează deja, se lucrează la foc autoamt în două schimburi, tocmai pentru a ne asigura că pâna la începutul lunii iulie cursul va fi deviat pe o lungime de 500 de metri prin niște țevi complexe care vor putea să evacueze întreaga cantitate de apă.

De asemenea, pentru a ne asigura că monitorizarea minei este una complexă, am activat mecanismul european pentru siguranță civilă – opt experți din Germania, Olanda, Ungaria și Spania sunt în drum spre Praid, unii au ajuns azi, alții ajung mâine. Am stabilit echipe mixte cu specialiști români, vor fi pe teren de mâine”, a declarat ministrul Ivan, la Antena 3 CNN.

Ministrul Economiei a precizat că agenții economici, atât cei din zonă cât și cei din interiorul minei turistice, vor fi despăgubiți.

„Prioritar e pentru noi toți asigurarea siguranței oamenilor, de aceea au fost făcute acele evacuări și ne asigurăm că impactul economic este limitat în condițiile în care am activat un mecanism cu două scheme de ajutor de stat în valoarea de 300 milioane lei prin care vom despăgubi parțial toți agenții economici cu activitate în interiorul minei turistice, precum și pe cei 200 de agenți economici din comunitate care erau dependenți de activitatea turistică din salina Praid și care automat își văd sezonul distrus.

Va fi un procent din cifra de afaceri a anului 2024, pe același model din pandemie, într-o formă în care aproximativ 15% din cifra de afaceri de pe anul anterior o vor primi sub formă de ajutor de stat, dar nu mai mult de 300 mii de euro per beneficiar”, a explicat Bogdan Ivan.

Ministrul a mai afirmat că, în acest moment, pericolul major este că dacă se prăbușește mina veche, se poate forma un val brusc care să ajungă la casele din zonă.

„Sunt două elemente – este vechea salină Praid, cea descoperită la 1762, al cărei planșeu a început să se prăbușească și prin care au fost făcute infiltrațiile către salina Praid. Când vorbim de salina deschisă turismului, nu a fost situația în care ea să înceapă să se surpe, a fost doar o sufoziune de un metru și ceva, care nu a evoluat. Pericolul major în momentul de față este ca acele sufoziuni să se extindă și în cazul în care plafonul se va prăbuși să creeze un val brusc care ar putea ajunge și în zona caselor. Din acest motiv s-a activat mecanismul de protecție civilă și au fost evacuați oamenii. Specialiștii spun că este o chestiune de săptămâni sau luni, ceea ce e o veste bună pentru că evoluția de duminică încoace a fost una foarte lentă când vorbim despre căderea acestui plafon, ceea ce înseamnă că avem o perioadă în care nu se pune viața oamenilor în pericol”.