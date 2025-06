Surse: Crește acciza la benzină, TVA mai mare, preț dublu pentru vignietă, concedieri și sporuri tăiate, posibil taxă de solidaritate

Măsurile discutate de liderii partidelor politice care vor forma o coaliție și președintele Nicușor Dan prevăd o serie de reduceri din sectorul bugetar, dar și majorări de TVA pentru anumite produse și servicii. Potrivit draftului obținut de Antena 3 CNN, cota generală de TVA nu va crește. Printre posibilele măsuri apare însă o taxă de solidaritate pentru cei cu venituri mari. Draftul nu este însă varianta finală, măsurile care vor fi prinse în pachetul fiscal urmând să fie stabilite luni.

Nicuşor Dan a subliniat că documentul realizat de reprezentanţii partidelor cu privire la deficit nu reprezintă varianta finală şi că acesta va fi negociat politic de către liderii formaţiunilor politice împreună cu el.

Ce măsuri au agreat liderii politici. Pentru ce produse și servicii crește TVA

Impozit pe profit redus ca urmare a facilității acordate pentru menținere a capitalului propriu pozitiv/majorare a capitalului propriu.

Impozit pe profit redus ca urmare a facilității acordate pentru case de marcat.

TVA:

Aplicare cotă redusă de TVA de 9% pentru livrarea de medicamente de uz uman și 19% veterinar.

Aplicare cotă redusă de TVA de 9% doar pentru apă și alimente.

Aplicare cotă redusă de TVA de 9% livrarea apei pentru irigații în agricultură;

Aplicare cotă redusă de TVA de 9% livrarea de îngrășăminte chimice și de pesticide

Aplicare cotă redusă de TVA de 9% serviciile de alimentare cu apă și de canalizare

Crește TVA pentru:

Aplicare cotă de TVA de 19% (de la 9%) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;

Aplicare cota de TVA de 19% (de la 9%) serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice, precum și a băuturilor nealcoolice;

Aplicare cotă de TVA de 19% (de la 9%) pentru livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite;

Aplicare cota de TVA de 19% (de la 9%) pentru livrarea si instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură și alte sisteme de încalzire de înaltă eficiență

Aplicare cotă de TVA de 19% (de la 9%) pentru serviciile constând în permiterea accesului la bâlciuri;

Aplicare cotă de TVA de 19% (de la 9%) pentru servicii permitere accesului la evenimente sportive;

Aplicare cota de TVA de 9% (de la 5%) pentru livrarea de manuale școlare, cărți, ziare și reviste, pe suport fizic și/sau pe cale electronică.

Aplicare cotă de TVA de 9% (de la 5%) pentru serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură și arheologice, grădini zoologice si botanice;

Aplicare cota de TVA de 9% (de la 5%) pentru livrarea către persoanele fizice și juridice de lemn de foc, sub forma de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare;

Aplicare cotă de TVA de 9% (de la 5%) pentru livrarea de energie termică în sezonul rece, pentru anumite categorii de consumatori.

Contribuții sociale: Se elimină rudele, urmașii, membrii de familie de la exceptarea de la plată CASS a indemnizațiilor acordate în baza Decretului Lege nr 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecuate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportata în strainatate ori constituire in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.// Indemnizatiile acordate in baza Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolata muncitoreasaca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 si nr 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare//Indemnizatiile si sporurile invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, precum si alte sume acordate in baza Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si raman DOAR vaduvelor de razboi, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se elimina exceptarea de la plata contributiei asigurarilor sociale de sănătate a sumelor reprezentând ajutorul social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat și a veniturilor obținute de persoanele cu handicap in baza Legii 448/2006.

Printre propuneri se numără și supraimpozitarea jocurilor de noroc. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc ar urma să fie desființat și trecut la ANAF.

Variante de impozitare Jocuri de noroc:

10% impozit pentru premiu/cAstig pana la 10.000 lei

20% impozit pentru premiu/castig pana la 20.000 lei

20% impozit pe castig retinut la sursa+CASS

Majorare Taxa 2% la Jocuri de noroc.

Alte taxe sau impozite

Creșterea ROvignetei de la 28 euro la 50 euro.

Tranzacții imobiliare vânzare 1% deținere mai veche de 5 ani, sub 5 ani impozit pe venit pe diferențe minim 3%, restul 10% din diferență.

Moștenire 0% la primul an după deces, restul 1% pe valoare.

Crește acciza la alcool și combustibil.

Impozitare venituri din Facebook, Google, Tiktok.

10% impozit pe câștig de capital de pe burse.

Taxa de tranzacții bancare pe tranzacție sau pe valoare.

Taxa de solidaritate - 20% impozit pe venit pentru persoane fizice care depasesc 10.000, 15.000, respectiv 17.300 lei venit. Pragurile și taxa sunt în discuție. Moment nu există un acord pentru această măsură.

Reduceri din sectorul bugetar

Tăierea sporurilor în cazul prelungirii termenelor la proiecte;

Coborârea sporurilor de la 50% la max. 35% din salariul de bază;

Eliminarea sporului de complexitate a muncii;

Eliminarea sporului de confidențialitate și informații secrete.

Nu vor fi tăiate sporurile personalului medico-sanitar.

Micșorare spor condiții deosebite la ANSVSA DE LA 35%, la fel ca la personalul medico-sanitar la 25%, eliminarea de la ANSVSA a sporului pentru inspecție si control de 12.5%.

Eliminarea sporului de 2% de delegare a magistratilor.

Limita la sporuri cumulate de 20% sau 30% la salariul de bază.

Reducerea numărului de angajați (nu s-a decis cu cât) la UAT-uri.

Pentru facturile la energie va exista o schemă doar pentru persoanele vulnerabile.