Cea mai performantă dronă a fost testată cu succes de Marina SUA. Avionul fără pilot Valkyrie a fost conectat la avioanele F-35

Marina americană a testat cu succes avioanele experimentale fără pilot alături de avioanele de luptă F-35 Lightning II. Al patrulea test de zbor pentru drona XQ-58A Valkyrie a fost o piatră de hotar pentru program. În timpul testelor, drona a partajat informații de țintire cu avioanele F-35, potrivit oficialilor americani.

Armata SUA a anunțat că în timpul testului de la exercițiile Emerald Flag 2024 din această lună de la Eglin Air Force Base din Florida, XQ-58A „și-a demonstrat în mod eficient capacitățile”.

XG-58A Valkyrie, fabricată de Kratos Defence & Security Solutions, este o aeronavă de luptă aeriană fără pilot experimentală, concepută pentru a colecta date și a transmite informații de cercetare către aeronavele sale partenere, precum și pentru a oferi alte opțiuni de luptă.

The highly autonomous, low-cost tactical unmanned XQ-58A Valkyrie takes the @USMC to new heights. This fourth test flight alongside a U.S. Marine Corps F-35B Lightning II highlights our capabilities in a rapidly evolving security environment. pic.twitter.com/No5pUZ4Wfr

Aceste tipuri de avioane fără pilot au capacitatea de a avea o autonomie bazată pe inteligență artificială. Valkyrie și-a efectuat primul zbor în 2019 și face parte din programul Low Cost Attritable Strike Demonstrator al Forțelor Aeriene SUA.

Colonelul Derek Brannon a declarat că testele recente „au marcat o altă piatră de hotar în programul de avioane tactice fără pilot al Marinei”. În timpul zborului, Valkyrie s-a conectat cu F-35B și alte avioane și participanți la sol prin legături de date tactice, permițând comunicarea digitală.

F-35, un avion de luptă stealth de generația a cincea, este fabricat de Lockheed Martin. Avioane precum Valkyrie și alte proiecte similare au potențialul de a îmbunătăți capacitatea acestor aeronave.

Brannon a declarat: „Succesul acestui test de zbor în timpul Emerald Flag a împins conceptul de echipă cu echipaj și fără pilot cu un pas mai departe pentru întreaga Forță Comună”.

The XQ-58A Valkyrie boasts an entirely new and innovative design. This next generation stealth drone was developed by the Air Force Research Laboratory to be a high-speed, low-cost aircraft developed for the AFRL’s Low-Cost Attritable Aircraft Technology (LCAAT) project. pic.twitter.com/rRQliG9nTr