China a simulat invazia într-o provincie "peste drum" de Taiwan

Sursa citată menționează că oficialii de la Beijing au făcut luni acest anunț, fără a-l lega de tensiunile în creștere cu autoritățile de la Taipei.

Într-o scurtă postare pe rețeaua socială Weibo, publicația armatei chineze a precizat că exercițiile au avut loc "recent" în partea sudică a provinciei Fujian.

La ele au luat parte trupe de șoc, geniști și specialiști navali. Trupele au fost împărțite în valuri multiple în vederea capturării porțiunii litorale și derulării misiunilor de luptă în diverse stadii, susține sursa chineză.

Un material video arată cum soldați chinezi în mici ambarcațiuni iau țărmul cu asalt, aruncă grenade fumigene, trec prin gardurile defensive de sârmă ghimpată și sapă tranșee în solul nisipos.

Exercițiul pare să fi implicat un număr mic de militari.

