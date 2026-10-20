China vrea să interzică exportul unor tehnologii-cheie pentru panourile fotovoltaice. Ce țări ar putea fi afectate

1 minut de citit Publicat la 20:11 20 Oct 2026 Modificat la 20:11 20 Oct 2026

Oficialii chinezi au purtat discuții preliminare cu producătorii despre posibile restricții asupra tehnologiilor avansate. Foto: Getty Images

China a propus introducerea unor controale la export pentru 12 tehnologii utilizate la fabricarea echipamentelor solare, invocând motive de securitate națională, în cadrul unei revizuiri mai ample care vizează și inteligența artificială și biotehnologia, potrivit Reuters.

Ministerul Comerțuluide la Beijing a propus adăugarea tehnologiilor fotovoltaice pe lista Chinei de produse supuse controlului exporturilor, potrivit unui comunicat publicat vineri. Ministerul a precizat că este nevoie de o supraveghere mai strictă, deoarece tehnologiile solare sunt utilizate tot mai mult în domenii sensibile, precum industria aerospațială și apărarea națională.

Oficialii chinezi au purtat discuții preliminare cu producătorii despre posibile restricții asupra tehnologiilor avansate de fabricare a panourilor solare, a relatat Reuters în aprilie. O astfel de măsură ar putea amenința planurile unor companii americane, precum Tesla, de a-și extinde producția în SUA.

De asemenea, Beijingul a restricționat exporturile de tehnologii pentru fabricarea echipamentelor solare către India, a relatat Reuters. Analiștii spun că Beijingulîncearcă să-și păstreze dominația în acest sector, în timp ce India încearcă să-și dezvolte producția internă și să reducă dependența de China.

Ce spune China despre restricțiile la export

Restricțiile la export urmăresc „să prevină riscurile ca tehnologiile să scape de sub control sau să fie diseminate în mod necorespunzător, protejând în același timp schimburile și cooperarea internațională normale în domeniul științei și tehnologiei”, a transmis ministerul.

Exportatorii trebuie acum să înregistreze anumite transferuri de tehnologii în străinătate, până când catalogul de control al exporturilor va fi actualizat oficial. Consultarea publică privind propunerea se va încheia pe 15 noiembrie.

China ar interzice exportul unor tehnologii, inclusiv al celor utilizate pentru fabricarea anumitor plachete subțiri, a celulelor solare cu perovskit și a celulelor solare tandem, precum și al tehnologiilor pentru producția de polisiliciu la scară largă prin procedeul cu pat fluidizat.

Perovskitul este o tehnologie emergentă care oferă posibilitatea creșterii eficienței de conversie a energiei solare. Celulele tandem combină straturi de perovskit și siliciu pentru a capta o parte mai mare din spectrul luminii solare.

Tehnologia cu pat fluidizat pentru producerea polisiliciului, o materie primă esențială pentru fabricarea panourilor solare, este mai ieftină și mai eficientă din punct de vedere energetic decât procedeul Siemens, utilizat pe scară largă.

China ar restricționa, fără a interzice însă, și exporturile de tehnologii avansate pentru fabricarea celulelor solare, inclusiv TOPCon, HJT și XBC.