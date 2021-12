CNN l-a dat afară pe Chris Cuomo, fratele fostului guvernator de New York, acuzat de infracțiuni sexuale

Un comunicat postat pe contul de Twitter al CNN precizează că decizia de concediere a venit în urma unei anchete privind implicarea lui Chris Cuomo (foto) în apărarea fratelui său.

"Am angajat o firmă de avocatură binecunoscută pentru a conduce investigația şi l-am demis (pe Chris Cuomo) din funcție, decizie cu efect imediat. În cursul investigației au apărut noi informații", menționează CNN.

