Clipe de panică, după ce o clădire de 300 de metri din China a început să se clatine din senin

Incidentul a avut loc marţi în jurul orei 13:00 în orașul sudic Shenzhen la SEG Plaza, care găzduiește o piață importantă de electronice, precum și birouri.

Potrivit martorilor care au filmat momentul, clădirea a început să se clatine din senin, fără a fi cutremur, efectul fiind vizibil de la nivelul solului și resimțit la etajele superioare.

La scurt timp, pe reţelele de socializare au apărut imagini în care se poate observa cum structura clădirii se clatină înainte și înapoi, stârnind panică printre angajați dar și haos printre cei care se aflau pe străzile din apropiere.

SEG Building in Huaqiang Bei #Shenzhen has been evacuated after the building started to shake today. Currently the reason is being investigated after it was confirmed that no #earthquake occured. pic.twitter.com/KwNZ1Ip12d