Românii compară spitalele din ţară cu cele din Marea Britanie: "Aici nu vezi medici șpăgari"

Românii care trăiesc în Marea Britanie au comparat sistemul medical şi condițiile care li se oferă pacienților în Marea Britanie cu ceea se întâmplă în România. Deşi unele salarii ale medicilor din România se aseamănă cu cele ale cadrelor medicale din Marea Britanie, preferințele pacienților sunt diferite.

Sursa foto: GettyImages

După ce un român a postat pe o rețea de socializare o poză cu condițiile şi meniul de care are parte într-un spital din Marea Britanie, ceilalți internați au reacționat şi au împărtășit mai mult opinii.

Un internaut a criticat sistemul britanic și a venit cu argumente serioase.

"În experiența mea (recunosc foarte limitată) spitalele din România și cele din Anglia sunt relativ asemănătoare. Ceva mai multe fonduri în Anglia și mult mai multă nepăsare. Am văzut medici români plângând când pierd un pacient și am văzut medici englezi care nu au observat că un pacient a murit. Nu este pentru mine să laud medicina românească - parte din decizia mea de a mă întoarce în Anglia a fost medicina românească, dar nici nu aș merge așa de departe să arăt niște poze și să susțin că așa arată un spital în Anglia", a început el.

O părerea asemănătoare a împărtășit o ală persoană.

"Spitalul în care mă aflu eu acum e un spital nou. Experiența mea de 3 ani ca angajată, și încă 3 ca student. Am lucrat în aproximativ patru spitale până acum, și nu am văzut mucegai în niciunul din spitalele în care am lucrat. În toate spitalele în care am lucrat au peste 40 de ani. La faza cu nepăsarea, găsești medici cretini și aici ca oriunde, dar a nu se confunda profesionalismul cu lipsa de nepăsare sau implicare emoțională.

Tu ca medic/asistent medical, nu ești acolo ca să te implici emoțional, ești acolo să îți faci datoria în cel mai profesionist mod. Din experiența proprie, dacă te implici emoțional nu faci față meseriei și presiunii, tu trebuie sa ai capul limpede și să îți faci meseria. Nu confunda implicarea emoțională cu compasiunea sau pasiunea pentru profesia ta. Să nu mai menționez de doctorii sau asistenții din România care te îndeamnă sa te rogi la Dumnezeu, sau îți spun că te vei face bine chiar și când știu că ai cancer terminal (experiență proprie cu părinții mei)", a comentat o persoană, citată de adevărul.ro.

Experiența spitalizării în România în comparație cu sistemul medical din Marea Britanie este văzută diferit de un alt internaut.

"Aici în UK, personalul medical nu se uită la tine ca la o cârpă niciodată. Aici nu vezi medici șpăgari (am avut parte și din ăia în România, în mai multe spitale). Ca să ai un spital relativ la nivelul unuia din UK, trebuie sa trăiești într-un oraș mare, top 5-10 din România. Am avut parte și de medici și personal bun în România, dar încă sunt o grămadă de nătângi, care ori nu își cunosc meseria, ori și-o fac cu lehamite".