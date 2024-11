O misterioasa balenă eșuată, puternic mirositoare, a fost expusă de activiștii de mediu la Baku, unde are loc COP29

O prezență puternic mirositoare împodobește, de luni, un țărm din Baku, capitala Azerbaidjanului, unde are loc evenimentul COP29 sau cea de-a 29-a Conferință a Națiunilor Unite privind schimbările climatice.

Este vorba despre o balenă de peste 17 metri lungime, care zace convingător și miroase aidoma unui mamifer marin mort de ceva vreme, notează CNN pe site-ul său.

"Balena moartă" nu este, totuși, un cadavru autentic: ea a fost creată cu maximum de realism de activiștii de mediu de la Captain Boomer.

Această organizație cu sediul în Belgia încearcă să sensibilizeze publicul cu privire la distrugerea ecologică globală și, mai ales, cu privire la criza climatică provocată de civilizația umană.

"Cadavrul" a fost creat pornind de la informațiile cunoscute despre balenele reale, iar mirosul puternic a fost generat prin plasarea strategică în apropiere a mai multor găleți cu pește stricat, remarcă sursa citată.

Baku Boulevard whale installation by the Belgian art collective 'Captain Boomer' lies on embankment during the United Nations climate change conference COP29. #cop29 #baku #azerbaijan #ClimateChange #CaptainBoomer @amerikaninsesi pic.twitter.com/EKNBfKQxwN