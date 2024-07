Corespondență din SUA: America este divizată după tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump. Fostul președinte spune că "doar Dumnezeu" l-a salvat

Sabrina Preda, realizator News Hour with CNN (stânga) și imaginea, devenită istorică, cu Donald Trump, însângerat, scos de pe scenă de agenții Sercret Service la mitingul din Pennsylvania (dreapta). Surse foto: Antena 3 CNN, Profimedia Images

Noi informații după tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump arată că atacatorul ar fi tras cu o pușcă semi-automată.

Glonțul care i-a trecut pe lângă ureche lui Donald Trump a fost surprins de Doug Mills, fotograful publicației The New York Times, iar imaginea realizată de acesta a fost analizată inclusiv de un fost agent FBI.

După tentativa de asasinat, atacatorul Thomas Matthew Crooks, în vârstă de 20 de ani, a fost ucis de lunetiștii Secret Service.

Ancheta a fost preluată de FBI, care a percheziționat locuința atacatorului din Pennsylvania.

Sabrina Preda, realizator News Hour with CNN, a relatat de la New York ultimele evoluții ale acestui caz.

"Este o prezență semnificativă a poliției americane în fața Trump Tower din New York, unde au venit mai mulți susținători de-ai lui Donald Trump. În acest moment, Statele Unite ale Americii sunt mai divizate decât oricând între susținătorii fostului președinte republican și cei care îl urăsc pe Donald Trump. Și aș vrea să ne oprim puțin la ce titrează ziarele în această dimineață.

The New York Times deschide ediția cu imaginea, devenită istorică, în care Donald Trump este scos de pe scenă de la mitingul electoral din Butler de către cei de la Secret Service. Îl vedem plin de sânge pe partea dreaptă a capului, unde a fost atins de glonț. Trump a fost rănit, dar este în siguranță, rana fiind una superficială, la urechea dreaptă.

Donald Trump pe Truth Social: "Doar Dumnezeu a oprit inimaginabilul"

The New York Post publică o imagine asemănătoare, surprinsă în timpul tentativei de asasinat, iar titlul anunță că liderul republican a fost împușcat.

Daily News publică anunțul autorităților polițienește federale, care au stabilit că a existat o tentativă de asasinat asupra lui Trump. Donald Trump însuși a postat pe rețeaua sa socială, Truth Social, că 'doar Dumnezeu' l-a salvat de la un deznodământ tragic și le-a cerut susținătorilor săi să dea dovadă de unitate.

Presa americană insistă pe faptul trebuie elucidat motivul pentru care un atacator a putut să ajungă atât de aproape de un fost președinte american. S-a aflat deja că Thomas Matthew Crooks se afla cu arma sa pe un acoperiș al unei magazii, la 120 - 130 de metri de scena pe care Donald Trump susținea un discurs. Prezența sa a fost sesizată de participanții la miting, care i-au avertizat, la rândul lor, pe membrii forțelor de ordine, însă aceștia din urmă nu au făcut nimic.

În plus, cei de la Secret Service ar fi reacționat cu întârziere, susțin mai mulți congresmeni americani", a relatat, din New York, Sabrina Preda, realizator News Hour with CNN.