Sala plenului în Parlamentul European din Strasbourg. Sursa foto: Getty Images

Sabina Iosub a arătat, la Antena 3 CNN, în cadrul Rubrici Be EU Facts First, ce reprezentanți are România în Parlamentul European, în urma alegerilor europarlamentare din 9 iunie.

Cum este reprezentată România în Parlamentul European

2 vicepreședinți ai Parlamentului European

Victor Negrescu, S&D

Nicolae Ștefănuță, GREENS

1 președinte de comisie

Dragoș benea, S&D, președintele comisiei REGI

2 coordonatori

Dan Nica, coordonator ITRE din partea S&D

Lorant Vincze, coordonator AFCO din partea PPE

6 vicepreședinți de comisii