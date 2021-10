Daniel Craig a primit o stea pe bulevardul Walk of Fame din Hollywood: ”Este o absolută onoare să fiu călcat în picioare”

Daniel Craig l-a interpretat ultima dată pe agentul James Bond în ”No time do Die”. Steaua pe care actorul a primit-o are numărul 7.007 pe celebrul bulevard de la Hollywoon, care se leagă de numărul de cod al agentului 007.

Starul britanic a jucat acest rol în ultimele cinci filme din seria James Bond, din 2006 şi până în prezent. Aceasta a fost și ultima interpretare a celebrului personaj.

„Nu-mi imaginam vreodată că o să spun asta, dar este o absolută onoare să fiu călcat în picioare la Hollywood”, a declarat Craig în momentul în care steaua a fost dezvelită, scrie BBC.

#JamesBond star Daniel Craig's star was revealed tonight on the Hollywood Walk of Fame https://t.co/e6f0Q96Yiy pic.twitter.com/sB9vLM0FLF