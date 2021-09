Antena 3 › Timp liber › Film › "No Time To Die", cel mai nou film din seria James Bond a avut premiera la Londra. Când va fi lansat şi în România "No Time To Die", cel mai nou film din seria James Bond a avut premiera la Londra. Când va fi lansat şi în România

Sursa foto: Getty Images

"No Time To Die", cel mai nou film din seria James Bond, a cărui premieră a suferit mai multe amânări, a fost lansat la Londra. În România, avanpremiera are loc pe 30 septembrie, iar premiera pe 1 octombrie.