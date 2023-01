El este David Carrick, polițistul care a comis zeci de violuri pe când lucra pentru autoritățile britanice

Faptele lui David Carrick (foto), în vârstă de 48 de ani, s-au întins pe parcursul a aproape 20 de ani și au vizat 12 victime, femei.

El a fost arestat în 2021.

Poliția Metropolitană s-a văzut nevoită să prezinte public scuze după ce s-a aflat că acuzatul a activat nestingherit în cadrul forțelor de ordine, în paralel cu activitatea sa infracțională.

Investigația în cazul lui Carrick a relevat că acesta și-a cunoscut o parte dintre victime prin intermediul unor site-uri de întâlniri.

Cazul său este considerat fără precedent în poliție.

"Ar fi trebuit să-i remarcăm comportament abuziv și, pentru că nu am făcut-o, am ratat oportunitățile de a-l îndepărta din organizație.

Regretăm că, din postura de ofițer de poliție, a putut prelungi suferința victimelor sale", a declarat Barbara Gray, comisar responsabil pentru conduita profesională în cadrul Poliției Metropolitane.

Ea a admis că victimele lui Carrick nu s-au prezentat mai devreme la poliție, de teamă că nu vor fi crezute.

Metropolitan Police Assistant Commissioner Barbara Gray says policing “has definitely taken a step back” after police officer David Carrick admitted multiple rapes and sexual assaults over an 18-year-periodhttps://t.co/GVMdBcUFvq pic.twitter.com/hwXZJowdLw