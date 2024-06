Deputaţii turci s-au încăierat în Parlament după destituirea unui primar prokurd

Mai multe persoane au fost rănite şi reţinute în urma unei intervenţii a poliţiei în oraşul Hakkari, al cărui primar, Mehmet Siddik Akis, un ales din cadrul Partidului Egalităţii şi Democraţiei Popoarelor (DEM, prokurd) a fost plasat în arest preventiv luni, după ce a fost acuzat de „apartenenţă la o organizaţie armată teroristă”.

La Ankara, o încăierare a avut loc între deputaţii din cadrul Partidul Justiţiei şi Dezvoltării (AKP) şi din cadrul DEM, care voiau să ocupe hemiciclul pentru a denunţa numirea unui primar înlocuitor la Hakkari.

Deputaţii din cadrul DEM au scandat „umăr la umăr împotriva fascismului”, iar deputaţi AKP le-au răspuns „Jos PKK!”.

Deputaţi din partidul preşedintelui Recep Tayyip Erdogan au smuls banderole din mâinile opozanţilor, iar în confuzia care a urmat mai mulţi aleşi au fost trântiţi la pământ, potrivit unei înregistrări video postate pe reţele de socializare.

Mehmet Siddik Akis este primul primar prokurd destituit după alegerile de la 31 martie, în care DEM a obţinut victorii în zeci de municipalităţi din Turcia.

Poliţia a intervenit împotriva susţinătorilor DEM, arată publicaţia de opoziţie Medyascope.

Turkish Police fires plastic bullets at protesters in Hakkari.



Protests escalate in Hakkari as police respond with plastic bullets to @DEMGenelMerkezi MPs and citizens rallying against the replacement of Mayor Mehmet Sıddık Akış with a trustee pic.twitter.com/bJSyXk2soF