Ofensiva rușilor de Ziua Victoriei peste granița de nord a Ucrainei ar fi avut ca scop capturarea unei părți imporntante de teritoriu pentru a aduce artileria grea mai aproape de orașul Harko. Un obiectiv ambițios al comandanților ruși ar fi fost să mărșăluiască spre al doilea cel mai mare oraș din Ucraina. Nu s-a întâmplat nici una, nici alta, iar rușii chiar ar fi pierdut o întreagă brigadă de parașutiști, scrie Forbes.

În câteva săptămâni de la declanșarea ofensivei pe 9 mai – ziua în care Rusia sărbătorește înfrângerea Germaniei naziste în al Doilea Război Mondial – forța de aproximativ 30.000 de trupe rusești s-a blocat în orașul Vovceansk.

Și acum, apărătorii ucraineni din Vovceansk, inclusiv părți din mai multe brigăzi mecanizate, maritime și aeriene ucrainene, au învins o brigadă de elită a rușilor.

Potrivit unui apreciat corespondent ucrainean care scrie sub pseudonimul „Nikolaev Vanek”, Brigada 83 Aeropurtată s-a retras de la Vovceansk după o desfășurare costisitoare de trei săptămâni.

„Întreaga brigadă a 83-a aeropurtată este retrasă de urgență în spate pentru a restabili capacitatea de luptă”, a scris Vanek. „Sunt prea multe victime, nu mai pot lupta. Au prea multe coduri 500”.

În limbajul militar rus, un „cod 500” este un soldat care refuză să lupte.

Dacă se confirmă, este o pierdere usturătoare pentru noua grupare de forțe a rușilor, care include aproximativ șapte regimente și brigăzi.

Iar pierderile rusești în Vovceansk ar putea deveni mult mai grele, deoarece supraviețuitorii unui întreg batalion - adică sute de soldați ruși - sunt prinși într-o fabrică chimică din centrul orașului de două săptămâni.

Soldații prinși în capcană s-ar putea să nu reziste prea multe. Forțele aeriene ucrainene au aruncat bombe de precizie în uzina chimică, reducând-o treptat la moloz.

Cei circa 400 de militari ruși au fost izolați de trupele ucrainene în interiorul unui complex industrial de lângă Vovceansk. Ucrainenii susțin că rușii au fost practic încercuiți și au toate rutele de aprovizionare tăiate.

Brigada Aeropurtată a 83-a este sau a fost o forță de elită – una din aproximativ o duzină de formațiuni de dimensiunea unei brigăzi din corpul aerian de dinainte de război de 40.000 de persoane.

În Ucraina, Brigada 83 Aeropurtată a luptat ca forță mecanizată în vehiculele BMD pe șenile și BTR pe roți. Brigada a luptat în sud în 2023 și, în această primăvară, a luat parte la asediul rusesc al orașului Chasiv Yar din est.

Pe măsură ce ofensiva de Ziua Victoriei s-a oprit în Vovceansk, comandanții ruși au ordonat Brigăzii 83 Aeropurtate să se îndrepte spre nord.

Primii parașutiști ai Brigăzii 83 Aeropurtate au apărut de-a lungul liniei frontului în Vovceansk înainte de 12 iunie. În sau în jurul datei de 16 iunie, gruparea de forțe „a folosit 17 parașutiști din Brigada 83”, a amintit un operator de drone ucrainean cu indicativul de apel „Kriegsforscher”.

Brigada 82 de asalt aerian ucrainean a vizat parașutiștii ruși cu mortiere, ucigând patru și rănind 10, potrivit lui Kriegsforscher.

A fost un început dezastruos pentru Brigada 83 Aeropurtată din Vovceansk, însă asaltul a continuat. „În primul rând, au desfășurat un batalion de asalt din Brigada 83”, a remarcat Kriegsforscher. „Au suferit pierderi și au dislocat restul brigăzii”.

Condițiile erau brutale pentru parașutiștii ruși. „Nu mai suportăm!” un parașutist pe nume Oleg Vesnin s-a plâns într-un videoclip pe care l-a înregistrat pe telefonul său în jurul datei de 12 iunie. „Trei zile fără mâncare și apă. Fără suport. Nu știu ce să fac în continuare.” Doi dintre colegii săi zăceau răniți, dacă nu morți, în spatele lui.

