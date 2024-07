Directorul FBI nu este sigur dacă Trump chiar a fost lovit de glonț în timpul tentativei de asasinat: „Există unele îndoieli”

Directorul FBI, Christopher Wray, ridică semne de întrebare dacă Trump a fost lovit de un glonț în timpul tentativei de asasinat, potrivit The Guardian.

La scurt timp după ce un bărbat înarmat a deschis focul la mitingul său din Butler, Pennsylvania, Donald Trump a declarat că proiectilul care i-a lovit urechea și i-a provocat sângerarea a fost un glonț.

Însă, ieri, în fața comisiei judiciare a Camerei Reprezentanților, directorul FBI, Christopher Wray, a declarat că nu este clar dacă acesta a fost într-adevăr cazul sau dacă Trump a fost lovit de un șrapnel.

„În ceea ce îl privește pe fostul președinte Trump, există unele îndoieli dacă este sau nu un glonț sau șrapnel care i-a lovit urechea. Nu știu dacă acel glonț, pe lângă cauzarea unei zgârieturi, ar fi putut ateriza în altă parte.”, a spus acesta.

FBI Director Christopher Wray: “With respect to former president Trump, there’s some question about whether or not it’s a bullet or shrapnel that hit his ear.” pic.twitter.com/3TNjLZp4S1