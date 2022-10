Mișcare-surpriză a lui Dmitri Medvedev, după ce Vladimir Putin a tras cu pușca în poligon | "Și-a pus haină de piele ca să se suie mai ușor în tunul tancului?"

Secvența amintește de momentul consemnat săptămâna trecută, când președintele Vladimir Putin a mers într-un poligon din Riazan, unde sunt instruiți recruții pentru Ucraina. Acolo, Putin s-a băgat sub o plasă de camuflaj și a tras cu pușca.

În inspecția la fabrica de tancuri, Medvedev n-a tras cu armamentul greu sau, cel puțin, nu a făcut-o la vedere.

El a mers printre masivele care de luptă, însoțit de oficiali ai acestui obiectiv strategic.

Internauții au remarcat cu precădere două aspecte: statura relativ modestă a oficialului rus de rang înalt și haina de piele neagră pe care acesta a purtat-o cu ocazia vizitei.

Medvedev visited a tank factory



Dmitry Anatolyevich was wearing a leather coat to make it easier to climb into the barrel of a tank, or he was cosplaying someone?



Your options in the comments⬇️ pic.twitter.com/7pTFGdb2pe