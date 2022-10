Vladimir Putin a părăsit Kremlinul și a tras cu pușca cu lunetă, cu o plasă de camuflaj în cap

Informația a fost publicată joi pe site-ul Kremlinului, precizează CNN.

Un comunicat oficial menționează că liderul rus a inspectat "coordonarea de luptă a unităților și pregătirea personalului militar de a îndeplini sarcinile" atribuite.

De asemenea, potrivit sursei citate, ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, i-a prezentat liderului de la Kremlin un raport asupra instrucției de luptă a trupelor.

"Vladimir Putin a inspectat desfășurarea exercițiilor practice, ca parte a antrenamentului tactic, de mânuire a armelor, tehnic și medical", se mai spune în declarația președinției ruse.

"Totodată, președintele a vizitat un complex multifuncțional, unde militarii exersează diferite tipuri de trageri sub supravegherea comandanților permanenți și a instructorilor profesioniști cu experiență de luptă", adaugă aceeași sursă.

Vizita lui Putin la centrul de instrucție din Districtul Militar Vest a fost comentată de Anton Gherașcenko, consilier al ministrului de Interne al Ucrainei.

"În timp ce președintele ucrainean Zelenski se întâlnește cu soldații pe linia frontului, Putin a ieșit din bunker și s-a dus să-i viziteze pe bărbații (ruși) mobilizați. Pentru un anume motiv, el nu s-a dus în Donbas, ci a ales Riazan, în apropiere de Moscova.

(Putin) a probat o pușcă rusească cu lunetă. Un comentariu pe care Twitter nu l-ar aproba ar trebui să se afle aici", a scris oficialul ucrainean.

În clipul atașat, președintele rus apare cu o plasă de camuflaj în cap, în timp ce manevrează arma.

While @ZelenskyyUa meets soldiers on the frontlines, Putin climbed out of his bunker and went to visit mobilized men.



For some reason he didn't come to Donbas but chose Ryazan, close to Moscow.



He tried a Russian sniper gun.



A comment Twitter wouldn't approve of should be here pic.twitter.com/z49o6ViPLZ