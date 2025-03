Donald Trump anunță că SUA vor construi un nou model de avion de luptă, F-47: „E ceva ce nimeni n-a mai văzut vreodată”

Donald Trump și Pete Hegseth au prezentat noul avion de luptă în Biroul Oval de la Casa Albă. Foto: Getty Images

Donald Trump a anununțat, vineri, că Pentagonul a acordat un contract companiei Boeing pentru a construi și dezvolta a șasea generație de avioane de luptă, acesta urmând să aibă numele de F-47. Președintele american a spus că avionul va fi „ceva ce nimeni n-a mai văzut vreodată”.

Trump a vorbit în Biroul Oval, alături de secretarul său al apărării, Pete Hegseth. Președintele american a precizat că avionul era în lucru „de o perioadă lungă de timp” și că va fi construit de Boeing după „o competiție de anvergură și riguroasă între companiile aeronautice de top ale Americii”.

Trump a mai descris noul avion de luptă drept „cel mai avansat, cel mai capabil, cel mai letal construit vreodată” și a spus că o versiune „experimentală” a zburat „în secret de aproape cinci ani”.

„Suntem încrezători că depășește cu mult capabilitățile oricărui alt avion al oricărei alte țări. Am văzut toate celelalte avioane, fiecare dintre ele, nu e nici măcar aproape. Este pur și simplu invizibil și are o putere fără precedent. Are cea mai multă putere dintre toate avioanele cu reacție făcute vreodată – manevrabilitate la fel – nu a fost creat niciodată ceva așa”, a mai spus Trump, adăugând și că „adversarii Americii nici măcar nu-l vor vedea venind”.

„Nu vor ști ce naiba i-a lovit dacă se vor lupta cu această flotă de avioane magnifice”, a mai spus președintele american.

Hegseth: E o zi mare pentru America și pentru lume

Fosta gazdă Fox News, devenit șef al Pentagonului în administrația Trump, Pete Hegseth, a declarat din Biroul Oval că „e o zi mare pentru țara noastră și pentru lume” și că noul avion de luptă „va trimite un nou mesaj clar și direct aliaților noștri că nu plecăm nicăieri și dușmanilor noștri că putem și vom proiecta putere pe tot globul, fără să putem fi opriți și pentru generațiile următoare.

E o investiție istorică în armata americană, în baza industrială americană care ne va ajuta să renaștem ethos-ul de luptători din interiorul armatei noastre”, a spus el.

„Dominația aeriană nu se obține din naștere, dar ea a devenit sinonimă cu puterea aeriană americană. Dominația aeriană trebuie recâștigată în fiecare zi nouă, iar de la începutul primelor zile ale războiului aerian, bravii piloți americani au intrat în aparatele lor de zbor, au urcat în aer și au curățat cerul pentru ca noi să putem să distrugem adversarul de sus și să creăm punți pentru trupele de jos, de la sol.

Acesta a fost angajamentul nostru e luptă și asta e și promisiunea noastră făcută Americii, iar cu acest F-47, perlă a coroanei, vom putea să ne ținem de această promisiune”, a declarat și șeful aviației americane, generalul David Alvin.