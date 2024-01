Donald Trump, victorie în prima confruntare electorală din acest an

Donald Trump a câștigat alegerile primare republicane din Iowa, potrivit proiecțiilor realizate de presa de peste ocean.

Într-un scurt discurs în fața susținătorilor, fostul președinte a calificat alegerile de anul acesta ca fiind” cele mai importante din istoria țării”. Apoi s-a declarat revigorat și foarte onorat după ce CNN a prognozat că va câștiga voturile adunărilor electorale din Iowa.

Cu puțin timp înainte însă Trump îi îndemna pe republicani să îl voteze intens. Asta în ciuda vremii nefavorabile din Statele Unite.

”Am câștigat de două ori, după cum știți, la două scrutine, și cred că vom avea o noapte extraordinară. Oamenii sunt fantastici și nu am văzut niciodată un spirit ca al lor, în toată țara, dar mai ales în Iowa, nu am văzut niciodată așa ceva”, a spus Trump.

Întâlnirile electorale i-au fost clar favorabile fostului președinte american. La scurt timp după ce republicanii s-au adunat în grupuri pentru a ține discursuri în numele candidaților favoriți, proiecțiile presei americane l-au dat pe Donald Trump drept câștigător al alegerilor primare republicane din Iowa.

La nicio oră de la startul adunărilor electorale, fostul președinte domina competiția cu un procentaj de 50%.

Valul cumplit de ger cu care se confruntă statul Iowa i-ar fi putut zădărnici fostului președinte planurile de a-și consolida statutul de mare favorit al dreptei pentru alegerile prezidențiale din noiembrie.

În disperarea de a-și motiva susținătorii, Trump a transmis un mesaj considerat de unii drept macabru:

”Nu poti sta acasă! Dacă ești bolnav ca un câine spui ”dragă, eu trebuie să plec!”. Chiar dacă votați și apoi muriți, tot merită!”.

Donald Trump a reușit să conducă detașat în cursa electorală din Iowa, în pofida numeroaselor procese și anchete, inclusiv pentru instigarea la insureția din 6 ianuarie 2021, în care este urmărit.

Fostul președinte a urmărit la CNN în timp real rezultatele adunărilor electorale. El i-a devansat astfel pe rivalii săi, Ron DeSantis și Nikki Haley, în acest stat din Midwest, care a lansat sezonul alegerilor primare republicane pentru prezidențiale.

”Am lucrat din greu în toate cele 99 de comitate pe parcursul mai multor luni. Am construit două organizații grozave, avem atât de mulți oameni grozavi, locuitori ai statului Iowa, care sunt pregătit să ne ajute”, spunea Ron DeSantis într-un discurs, seara trecută.

”După toate aceste 11 luni, am învățat foarte multe de la fermierii noștri, am învățat multe de la micile noastre întreprinderi. Am învățat multe de la locuitorii din Iowa”, afirma și Nikki Haley.

Președintele Statelor Unite ale Americii este ales însă în mod indirect. Spre deosebire de votul dat de cetățeni în alte sisteme democratice, în Statele Unite delegații și electorii din Colegiul electoral sunt cei care decid președintele.