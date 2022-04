Două avioane ale forțelor aeriene sud-coreene s-au ciocnit în aer | Trei persoane au murit

Trei elicoptere, 20 de vehicule și zeci de lucrători ai serviciilor de urgență au fost trimiși la fața locului, au spus oficialii.

Forțele aeriene au confirmat coliziunea a două avioane de antrenament KT-1. Dar o declarație a forței aeriene a spus că încearcă să confirme victimele raportate. Aeronava KT-1 este un avion cu două locuri.

Cauza coliziunii nu este momentan cunoscută, informează CBS News.

Incidentul de vineri a avut loc la câteva luni după ce un pilot al forțelor aeriene sud-coreene a murit în ianuarie, după ce avionul său de vânătoare F-5E s-a prăbușit într-un munte din orașul Hwaseong, la sud de capitala, Seul.

Coreea de Sud are aproximativ 560.000 de militari sub un sistem de recrutare menit să ajute să descurajeze o potențială agresiune din partea Coreei de Nord, care are aproximativ 1,3 milioane de soldați, una dintre cele mai mari armate din lume.

Aproximativ 28.500 de militari americani sunt staționați în Coreea de Sud, o moștenire a Războiului Coreean din 1950-1953 care s-a încheiat cu un armistițiu, nu cu un tratat de pace.