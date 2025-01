Drone ucrainene au atacat o instalație industrială rusească la 170 de kilometri de graniță. Un incendiu violent a izbucnit acolo

Un atac cu drone ucrainene a provocat, vineri, un incendiu la un sit industrial din Liudinovo, oraş din vestul Rusiei aflat la 170 de kilometri de frontieră, au raportat autorităţile, conform AFP, citată de Agerpres.

„În urma unui atac cu drone la Liudinovo, a izbucnit un incendiu în vecinătatea unei întreprinderi industriale”, a declarat guvernatorul regiunii ruse Kaluga, Vladislav Şapşa, într-un mesaj pe Telegram.

Înregistrări video neverificate publicate pe reţelele sociale rusești arată un incendiu masiv la ceea ce se presupune a fi un depozit de petrol din zonă.

Ucraina şi-a intensificat în ultimele luni atacurile aeriene împotriva instalaţiilor energetice şi militare rusești, o campanie descrisă ca un răspuns legitim la bombardamentele necruţătoare împotriva oraşelor şi reţelei sale energetice de către Rusia.

Armata ucraineană a lovit, în special, mai multe depozite de petrol rusești în ultimele săptămâni, printre care două lovituri importante împotriva unui depozit situat în apropierea unui aeroport militar din regiunea Saratov. Acestea au provocat incendii care au durat câteva zile.

