După ce Farage a vrut să-l convingă pe Musk să-i finanțeze partidul eurofob, CEO-ul Tesla îl vrea înlocuit de la șefia Reform UK

Elon Musk a cerut ca Nigel Farage să fie înlocuit din funcția de lider al partidului Reform UK, la doar câteva săptămâni după ce s-a afirmat că multimiliardarul era în discuții pentru a dona o sumă mare partidului.

Într-o postare pe site-ul său de socializare X, Musk a declarat că Farage „nu are ce-i trebuie” pentru a conduce partidul.

The Reform Party needs a new leader. Farage doesn’t have what it takes.