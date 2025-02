După incendiile devastatoare, Los Angeles a fost lovit de inundații și alunecări de teren. O mașină de pompieri a ajuns în ocean

Mai multe drumuri au fost acoperite cu un strat gros de noroi. Foto: Captură video X

Furtunile au provocat inundaţii şi alunecări de teren în zonele afectate până de curând de incendii de vegetaţie în Los Angeles şi împrejurimile metropolei americane, informează DPA, citat de Agerpres.

Mai multe drumuri au fost acoperite cu un strat gros de noroi până joi seară, potrivit relatărilor publicate în presa din Statele Unite.

› Vezi galeria foto ‹

În Malibu, la vest de Los Angeles, un camion de pompieri a fost scos de pe şosea şi aruncat în ocean de o scurgere de noroi şi moloz, a declarat purtătorul de cuvânt al departamentului de pompieri, Erik Scott, pe reţeaua de socializare X. Şoferul a reuşit să scape şi a fost transportat la un spital cu răni minore, a adăugat el.

At Big Rock and along the #PCH in #Malibu last night, a @LAFD #firefighter was swept off his vehicle and into the ocean. Additional specialized personnel and apparatus—including heavy rescue (a mammoth-sized tow truck with a boom and cables)—are en route to attempt recovery… pic.twitter.com/YePUbQluuk — Erik Scott (@PIOErikScott) February 14, 2025

Mai multe zone din Los Angeles au rămas sub incidenţa unor ordine de evacuare până vineri după-amiază, inclusiv cartierul Pacific Palisades de la marginea de vest a oraşului, care a fost grav afectat de incendiile de vegetaţie din luna ianuarie.

? ? Another great show showing that vehicle getting tossed around in the ocean in Malibu! https://t.co/KcG7sWPePX pic.twitter.com/nVTW6oKlZx — Houman David Hemmati, MD, PhD (@houmanhemmati) February 14, 2025

Pompierii californieni au avertizat că zonele devastate recent de incendii sunt deosebit de predispuse la alunecări de teren.

Potrivit estimărilor oficiale, incendiul din Pacific Palisades şi incendiul din Eaton, de lângă Pasadena şi Altadena, au distrus peste 16.200 de clădiri şi au cauzat moartea unui număr confirmat de 29 de persoane.

From boutiques on Melrose to roads in Riverside, first came the flooding, then came the mud. The powerful storm dumping several inches of rain in some spots. Eyewitness News is live as residents clean up the muddy mess. This morning at 6 from ABC7. https://t.co/2dUDHtxyBG pic.twitter.com/DapZ2VzMxU — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) February 14, 2025

Serviciul Naţional de Meteorologie (NWS) din Statele Unite a precizat vineri într-un mesaj distribuit pe reţeaua de socializare X că în zona oraşului Los Angeles, deşi furtuna a trecut, alunecările de teren şi căderile de pietre ar putea continua mult timp după încetarea ploilor.