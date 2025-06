O profesoară de fizică și-a făcut o pagină OnlyFans cu poze explicite și toți elevii le-au văzut. Se promova ca fiind ”sexy” și ”rea”

O profesoară de fizică ale cărei fotografii explicit sexuale de pe OnlyFans au fost văzute de elevi a fost dată afară din învăţământ. FOTO Kirsty Buchan

O profesoară de fizică ale cărei fotografii explicit sexuale de pe OnlyFans au fost văzute de elevi a fost dată afară din învăţământ. Kirsty Buchan, din Coatbridge, şi-a creat profilul pe OnlyFans sub pseudonimul Jessica Jackrabbit, și s-a decsris drept „o profesoară bună care a devenit rea” cu un „corp sexy şi ferm”. Ea îşi promova pagina pe Instagram, unde era accesibilă şi elevilor, scrie BBC.

Consiliul General al Învăţământului din Scoția (GTCS) a constatat că Kirsty Buchan nu și-a ascuns identitatea și profesia și că comportamentul ei a fost lipsit de moralitate.

Reprezentantul GTCS, Gary Burton, a declarat că femeia „și-a folosit profesia ca instrument de vânzare” și că interviurile în ziare în care își justifica acțiunile au transformat Bannerman High School „în școala profesoarei OnlyFans”.

FOTO: Kirsty Buchan

Kirsty Buchan, care și-a dat demisia în decembrie 2022 în urma plângerilor, a refuzat să se prezinte la audieri sau să depună mărturie. Înainte de decizia GTCS, ea a declarat pentru BBC News că nu vede rostul participării „pentru că e clar că și-au luat deja o hotărâre”.

„Nu voiam să îmi pierd locul de muncă, dar trebuia să câștig mai mulți bani. Am lucrat și la Tesco, am fost spiriduș la un eveniment de Crăciun la Braehead. Am fost întotdeauna o muncitoare harnică. Imaginile mele au fost descărcate și distribuite ilegal elevilor de la școala unde am muncit toată viața - nu am avut altă opțiune decât să plec”, a spus ea.

Diriginta Seonaidh Black, fostă eleva a liceului Baillieston, a afirmat în timpul audierii că doamna Buchan era „o persoană entuziastă” care „își dorea să facă o treabă bună”. În câteva ocazii, diriginta a spus că profesoara nu a fost clară în privința granițelor cu elevii, conturile ei pe rețele sociale fiind accesibile de către elevi.

FOTO: Kirsty Buchan

În noiembrie 2022, profesoara a fost în concediu medical din cauza stresului personal. Mai târziu în aceeași lună, un profesor adjunct i-a arătat dirigintei capturi de ecran de pe pagina OnlyFans a profesoarei sau din social media, iar imaginile fuseseră văzute de elevi din clasele a cincea și a șasea.

Elevi de liceu au întrebat-o ulterior pe dirigintă: „Ați auzit știrea? Să o căutați pe Jessica Jackrabbit”, iar diriginta a remarcat că „era evident că toți știau ce se întâmplă”. Ea a încercat să o contacteze pe profesoară după discuții cu departamentul de resurse umane, însă fără succes. A doua zi, a primit un e-mail care părea trimis de un părinte - din contul de e-mail al unui elev - care conținea fotografii topless și în lenjerie intimă preluate de pe profilul OnlyFans al doamnei Buchan.

În aceeași perioadă, cadrele didactice participa la greve din cauza comportamentului elevilor. Doamna Black a sugerat că dezvăluirea paginii OnlyFans a fost „coincidență sau nu”, întrucât acuzațiile au apărut cu două zile înainte ca profesorii să facă grevă.

Buchan și-a înaintat demisia în decembrie 2022, chiar înainte ca concediul medical să îi expire. Diriginta a subliniat că, împreună cu acțiunile de protest, situația „a avut un impact uriaș asupra școlii noastre” și că s-a încercat ca elevii „să se simtă valoroși pentru ceea ce sunt, nu pentru ce apar pe rețelele sociale”.

„Nu ajută când profesorul tău este pe un site cu conținut pornografic. Încercăm să le arătăm copiilor ce înseamnă viața reală, iar modelul nostru—profesorul - contrazice ce îi învățăm”, a adăugat doamna Black, anticipând că „va mai dura mult timp până când subiectul Kirsty Buchan nu va mai fi discutat”.

În timpul audierii, s-a redat un interviu video în care doamna Buchan afirma că făcea 50.000 de lire sterline pe lună din OnlyFans și că era „nebunie” să muncească ore lungi ca profesor când putea să „stea liniștită și să câștige mai mulți bani”. „Dacă oamenii au o problemă, e pentru că nu pot face la fel”, spunea ea.

Anchetatorul Hannah Oakley a relatat că publicul putea accesa gratuit o secțiune a profilului OnlyFans al profesoarei, datrită unor articole de presă care dezvăluiau numele contului ei. „Știam exact ce caut și unde să caut”, a afirmat Oakley.

GTCS a constatat că toate acuzațiile împotriva doamnei Buchan au fost dovedite și a decis să o dea afară din învățământ.