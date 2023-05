Un șarpe mort a fost găsit în mâncarea oferită elevilor la o școală din India. Peste 100 de copii au ajuns la spital

Cadavrul reptilei a fost văzut pe un platou care fusese folosit pentru a servi masa de prânz elevilor de la o şcoală de stat, scrie The Independent.

Elevii au fost transportaţi de urgenţă la un spital local după ce unii au început să vomite şi au declarat că nu se simt bine. Alţii chiar şi-au pierdut cunoştinţa.

Un şarpe de aproximativ 20 de centimetri a fost găsit în mâncarea oferită la şcoală.

#Bihar: Numerous students fall ill after a snake was found in mid-day meal served to Araria school students#BiharNews #SchoolMealSafety #MidDayMeal #ArariaSchool pic.twitter.com/t0ekEh2lRw