Estonia „a descoperit” pe teritoriul său o conductă de gaze rusești. Premierul o vrea dezafectată, dar valva de închidere e în Letonia

Conducta de gaze face legătura între Rusia și exclava rusă Kaliningrad. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Autoritățile estoniene au descoperit o conductă de rusească de gaze care traveresează 22 de kilometri prin „colțul” sud-estic al Estoniei. Conducta face legătura între Rusia și exclava rusă Kaliningrad, din zona baltică. Premierule eston a anunțat că va dezafecta această conductă, informează presa locală.

Respectiva conductă de gaze e una de rezervă pentru transportul de gaze naturale către Kaliningrad. În prezent, prin această conductă nu mai circulă gaze.

„Împreună cu aliații noștri, suntem pregătiți să ne apărăm fiecare centimetru din teritoriul nostru”, declara, pe 11 iulie 2023, fosta premieră estonă Kaja Kallas, cu ocazia summitului NATO de la Vilnius, desfășurat în acea perioadă, în care membrii alianței decideau noi planuri de apărare împotriva Rusiei.

În aceeași zi, gazul natural rusesc circula printr-o conductă cu diametrul de 70 de centimetri peste granița cu statul Estonia. Gazul era apoi transportat spre Letonia, apoi spre Lituania pentru a ajunge în final la Kaliningrad.

Presa estoniană arată că Estonia menține în continuare operațională o conductă de gaze rusești pentru alimentarea regiunii Kaliningrad.

Secțiunea de 22 de kilometri ai conductei - care constă practic în două gazoducte cu diametrul de 70 de centimetri - aparține regiei estoniene de electricitate și gaz Elering și e folosită, în cadrul unui acord, de Rusia ca linie de rezervă pentru aprovizionarea cu gaze a Kaliningradului.

Premierul eston Kristen Michal a spus că dorește să dezafecteze conducta și i-a solicitat ministrului Energiei Erkki Keldo să ajungă la un acord cu Letonia, unde e localizată valva principală pentru închiderea tranzitului de gaze rusești, pentru a se asigura că această conexiune nu va mai fi folosită.

Ministrul Keldo a avertizat că propaganda rusă va exploata acest subiect și va transforma dezafectarea conductei de gaze rusști din Estonia într-o nouă narațiune a războiului informațional al Moscovei împotriva țărilor baltice.