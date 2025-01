Exodul milionarilor. Peste 10.000 au plecat într-un singur an din Marea Britanie

Singura țară care a înregistrat pierderi mai mari de rezidenți bogați în aceeași perioadă a fost China. FOTO: Profimedia

Peste 10.000 de milionari au părăsit Marea Britanie în ultimul an, potrivit unui raport al companiei de consultanță New World Wealth (NWW), citat de cotidianul The Times.

Analiza evidențiază o combinație de factori care au condus la acest exod, printre care se numără taxele ridicate, ascensiunea SUA și Asiei în sectorul tehnologic, scăderea influenței bursei londoneze și deteriorarea sistemului de sănătate.

Conform datelor NWW, Marea Britanie a pierdut 10.800 de milionari în 2024, față de 4.200 în 2023. Singura țară care a înregistrat pierderi mai mari de rezidenți bogați în aceeași perioadă a fost China.

Această tendință nu este nouă. Între 2017 și 2023, Regatul Unit a pierdut aproximativ 16.500 de milionari din cauza migrației, perioadă marcată de evenimente majore precum Brexit și pandemia de COVID-19.

De la mijlocul secolului trecut și până în anii 2000, Londra era considerată un magnet pentru milionari din Europa, Africa, Asia și Orientul Mijlociu, însă această atractivitate a scăzut semnificativ, explică Andrew Amoils, director de cercetare la NWW.

Unde s-au dus milionarii din Marea Britanie

Orașe precum Paris, Dubai, Amsterdam, Monaco, Geneva, Sydney și Singapore au devenit principalele destinații pentru milionarii care pleacă din Marea Britanie. Regiunile Florida, Algarve, Malta și riviera italiană sunt, de asemenea, atrăgătoare pentru cei care caută să se retragă.

De ce au ales să plece

Taxele suplimentare impuse rezidenților bogați au fost unul dintre factorii care au determinat acest val de plecări, explică Amoils. Taxele ridicate pe câștigurile de capital și pe proprietăți imobiliare au afectat în special pensionarii și antreprenorii. Aceste politici fiscale au avut un impact negativ și asupra sectorului de administrare a averilor și al birourilor familiale.

Pe lângă aspectele fiscale, avantajul istoric al limbii engleze – utilizată pe scară largă de indivizii înstăriți din întreaga lume – a devenit mai puțin relevant, odată cu creșterea altor economii vorbitoare de engleză, precum SUA, Australia și Canada. În plus, țări precum Singapore, Emiratele Arabe Unite, Elveția și Noua Zeelandă oferă acum piețe atractive, școli și universități de nivel înalt, comparabile cu cele din Marea Britanie.

Nemulțumiri

Charlie Mullins, fondatorul companiei Pimlico Plumbers, care s-a mutat în Spania, a criticat politicile recente ale Marii Britanii.

„Țara are probleme. Conservatorii și laburiștii sunt deopotrivă responsabili, dar laburiștii au agravat situația. Taxele au fost crescute, iar noile reglementări în domeniul muncii complică desfășurarea afacerilor,” a declarat Mullins pentru The Times.

Raportul evidențiază, astfel, o schimbare semnificativă în peisajul socio-economic al Marii Britanii, care continuă să piardă rezidenți bogați în fața altor destinații internaționale mai atrăgătoare.