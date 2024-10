Explozie la o oțelărie din Mexic. Cel puțin 12 persoane au murit

O explozie la o uzină siderurgică deținută de Simec în statul Tlaxcala din centrul Mexicului, în primele ore ale zilei de miercuri, a ucis cel puțin 12 persoane, au declarat autoritățile statului, potrivit Reuters, citat de NBC News.

„La uzina complexului siderurgic situat în orașul Apizaco, Tlaxcala, a avut loc o scurgere de oțel lichid cu pierderea de vieți omenești, paralizând temporar operațiunile”, a declarat firma într-o declarație.

Simec a declarat că investighează cauzele accidentului.

❗️Huge explosion at steel plant in Mexico's Tlaxcala state kills at least 12 - Reuters pic.twitter.com/OH3M8y2ijy

Biroul de protecție civilă al statului a declarat într-o postare pe rețelele sociale că explozia a fost probabil cauzată de o defecțiune a aparatului de topire.

Cei uciși erau muncitori la uzină, a declarat biroul procurorului de stat. O persoană este spitalizată în stare critică, a adăugat biroul.

??? MEXICO STEEL PLANT BLAST KILLS 12



An explosion at a Simec plant in Tlaxcala killed 12, injured 1. Believed caused by molten steel spill after apparatus collapse.



Src: Reuters. pic.twitter.com/N8h1m6su7Q