Explozia unui obuz a avariat un bloc de locuințe cu 10 etaje din nordul Kievului. Cinci persoane au fost rănite

Forțele ruse din Irpin, aflate la câțiva kilometri distanță, au tras anterior rachete și obuze asupra locuințelor din oraș.

Reporterii aflați în cartierul Svyatoshyn au văzut că ferestrele blocului au fost aruncate în aer, au existat pagube provocate de incendii, mai multe mașini au fost incinerate, iar explozia a lăsat un crater în apropiere, relatează BBC, citat de Mediafax.

Într-un clip video, primarul Klitschko a declarat că în apropiere se afla și o grădiniță și „mulțumesc lui Dumnezeu că nu există victime”.

Cinci persoane au fost rănite în urma exploziei.

Every day that passes, more civilians are killed. Every business relationship with Russia means more money to finance this genocide.

