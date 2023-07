După exploziile de pe Podul lui Putin, ucrainenii s-au dezlănțuit pe rețelele sociale într-un potop de ironii | Conturile pro-ruse au publicat imagini cu victimele atacului

Una dintre cele vizualizate postări pe această temă, cu aproape 200.000 de accesări la ora publicării acestui material, îi aparține utilizatorului @peterodwyerukr.

În fotografia trucată este înfățișat președintele rus, Vladimir Putin, în capul unei tradiționale - de-acum - mese lungi la Kremlin, ascultând rapoartele a două personaje plasate în partea diametral opusă, pe o margine.

Cei doi ar putea fi binecunoscuții Serghei Șoigu și Valeri Gherasimov - ministrul rus al Apărării și șeful Statului Major al armatei - deși calitatea imaginii nu permite o identificare precisă.

Atrage atenția latura stângă a mesei, frântă într-o manieră similară celei în care fotografiile de presă arată că a fost avariat Podul Kerci.

Un alt internaut, @passerby2014bye, publică un clip în care Podului Kerci îi cresc aripi iar construcția se înalță la cer.

Utilizatorul @rej0604 își bate joc de maniera în care rușii au comunicat în trecut în legătură cu atacurile ucrainene asupra unor obiective strategice ale Moscovei. De mai multe ori, responsabilii ruși au susținut că exploziile ar fi fost provocate de persoane care au fumat în locuri nepermise.

Postarea preia ideea și prezintă un rechin cu o țigară în gură, în apropierea podului avariat.

