Prima reacție a Ucrainei după exploziile care au avariat "Podul lui Putin" și au ucis doi oameni

Declarația aparține lui Andrii Iusov, un purtător de cuvânt al serviciilor militare de informații din Ucraina.

Iusov a spus la postul public de radio ucrainean Suspilne că Rusia utilizează podul "ca un important instrument logistic pentru deplasarea forțelor și resurselor în adâncimea teritoriului ocupat".

"Orice probleme logistice înseamnă complicații suplimentare pentru ocupanți și avantaje potențiale pentru forțele de apărare ucrainene. Lumea este acum martoră la ambuteiaje care se întind pe kilometri și la structuri deteriorate", a arătat acest oficial ucrainean, conform CNN.

Cu toate acestea, Iusov nu a confirmat direct responsabilitatea părții ucrainene pentru atac.

"În ceea ce privește motivele acestei avarii, nu comentăm. Pot doar să îl citez pe șeful Serviciului de informații al Apărării ucrainene, Kirilo Budanov, care a declarat că 'podul din Crimeea este o structură instabilă'", a conchis Iusov.

Cunoscută drept "Podul lui Putin", calea rutieră și feroviară care leagă Crimeea de Rusia peste strâmtoarea Kerci a fost afectată de două explozii, luni dimineață, arată informații confirmate de oficialitățile ruse.

Două persoane au fost ucise în acest incident, potrivit guvernatorului regional Viaceslav Gladkov.

Anton Gherașcenko, un consilier al ministrului ucrainean de Interne, a publicat pe Twitter un clip video difuzat de televiziunea rusă, în care se vede o secțiune a părții rutiere a podului peste strâmtoarea Kerci, aparent afectată în urma exploziilor.

Russian media publish a video of the Kerch bridge, reportedly filmed from a train on the railway part of the bridge. pic.twitter.com/1GF5FS5Jf4

Gherașcenko a precizat că filmarea a fost făcută de pe partea feroviară a podului.

Canalul Telegram "Grey Zone", apropiat grupării paramilitare Wagner, a relatat că exploziile au avut loc luni, la orele 3:04 și 3:20, menționează CNN.

"Traficul a fost oprit pe Podul Crimeei. O situație de urgență s-a petrecut în zona sprijinului 145, pe partea rusă a podului. Se iau măsuri pentru a restabili situația. Îi rog pe locuitorii și oaspeții peninsulei să nu își planifice călătorii pe acest podu", a transmis Serghei Aksionov, șeful administrației ruse din Crimeea, într-o postare pe Telegram.

Acest nou incident survine în contextul unei contraofensive a forțelor ucrainene, care își propun să recucerească teritoriile din sudul și estul Ucrainei.

Luni este și ziua în care expiră acordul privind exportul cerealelor din Ucraina.

Până în prezent, Rusia a refuzat să accepte prelungirea înțelegerii mediate de ONU și Turcia, care a permis timp de un an tranzitul grânelor ucrainene pe coridoare de securitate delimitate pe Marea Neagră.

Multiple Explosions have been reported on the Kerch Strait Bridge between the Russian Mainland and the Crimean Peninsula, at least 1 Span of the Bridge is claimed to have Collapsed so far with the Support of several other Spans suffering Severe Damage; Civilian Casualties are… pic.twitter.com/ve5VyyvkHn