Moment viral pe TikTok. Pasagerul unui avion a luat-o de mână pe o străină, după ce a văzut că are frică de zbor. Cum a reacţionat

După ce a împărtășit experiența lui pe TikTok, Chad Savage a spus că are o nouă perspectivă asupra vieții. Sursa foto: TikTok & Instagram /@chadbsavage

Poveste de viaţă impresionantă la bordul unui avion în SUA. Un pasager a ținut-o de mână pe o femeie necunoscută în timpul decolării, după ce a observat că era "vizibil tulburată", au scris jurnaliştii publicaţiei People. Potrivit mărturiilor bărbatului, el auzise că străina care se afla pe scaunul din stânga lui avea teamă de zbor. El a filmat câteva dintre scenele emoţionante şi a povestit experienţa lui pe TikTok. Înregistrarea s-a viralizat într-un timp scurt şi oameni din întreaga lume l-au felicitat pentru gestul său, unii dintre ei mărturisind că se confruntă cu frica de a zbura.

Afacerist şi creator digital, Chad Savage a declarat în timpul unui interviu oferit publicaţiei americane People că a fost "natural" să o consoleze pe femeia necunoscută de lângă el în timpul primului ei zbor singură. Totul a început în clipa în care piloţii aeronavei în care se aflau au început decolarea, iar Chad Savage a simțit o atingere ușoară pe mână.

"Am ridicat privirea și am putut vedea că îi tremura puțin mâna. Am putut vedea că limbajul ei corporal era foarte anxios, apoi, am apucat-o de mână. Pur și simplu a fost natural să o fac", a povestit antreprenorul despre femeia care stătea vizavi.

Chad Savage recunoaște că abia știe nimic despre străină pe care a ajutat-o într-un moment delicat al vieţii sale. Ei nici măcar nu au făcut schimb de nume. Dar el a auzit, din întâmplare, despre anxietățile ei legate de zborul singur pentru prima dată.

Timp de aproape cinci minute, cei doi străini s-au ținut de mână în timpul decolării. Dar nu a fost niciodată stânjenitor sau o bătaie de cap. În schimb, Chad Savage spune că crede că a obținut mai mult din experiență decât zburătorul nervos – ceva la care nu se aștepta niciodată.

"La început, eu am fost acolo pentru ea. Acum noi suntem aici doar unul pentru celălalt. A fost cu adevărat puternic pentru mine", a explicat el în cadrul interviului oferit celor de la People.

Pe măsură ce grijile şi emoţiile ei au început să se potolească, aceasta şi Chad Savage au slăbit strânsoarea. Ulterior, femeia s-a întors către afacerist ca să îi mulţumească.

"Ea mi-a spus cât de mult a apreciat gestul meu, cât de mult a însemnat pentru ea. De asemenea, mi-a zis că ar trebui să le spun părinților mei că m-au crescut cum trebuie, ceea ce este foarte, foarte frumos", a mai mărturisit cel care este proprietarul unei companii care produce şi vinde ceasuri.

Chad Savage a înregistrat câteva dintre momentele în care a ţinut de mână o femeie necunoscută în timpul unei decolări şi a distribuit video-ul experienței pe TikTok. Filmarea virală, cu puțin sub o jumătate de milion de vizualizări, i-a determinat pe comentatori să își împărtășească propriile experiențe de consolare a străinilor.

"În timp ce zborul meu decola, am simțit o bătaie bruscă pe mână. Era femeia de pe culoarul de pe partea cealaltă. Era prima dată când zbura singură și m-a întrebat dacă aș putea să o țin de mână. Eu am apucat-o imediat, deoarece am putut observa că îi tremura mâna. Și în timp ce ne-am ținut de mână, acolo, pentru acele câteva minute, am putut simți cum strânsoarea ei începe să se relaxeze încet. Acest lucru, la rândul său, mi-a oferit mie un confort, m-a liniştit" este mesajul scris pe imaginile filmate în timp ce aeronava se desprindea de la sol.