Explozii puternice la centrala nucleară de la Zaporojie. Anunțul făcut de Agenția Internațională pentru Energie Atomică

Observatorii de la Agenția Internațională pentru Energie Atomică, AIEA, care sunt staționați în Ucraina au semnalat că au auzit explozii puternice în apropierea centralei nucleare ucrainene din Zaporojie, aflată sub ocupație rusă, informează, luni, Agerpres, care citează EFE.

Observatorii AIEA au sesizat exploziile în cursul serii de duminică, potrivit sursei citate.

Într-o declarație postată pe site-ul său, organizația cu sediul la Viena a arătat că producerea deflagrațiilor coincide cu informările privind un atac cu drone asupra unei clădiri de la centrală.

Acest incident "reprezintă o nouă amenințare la adresa siguranței nucleare a celei mai mari centrale nucleare din Europa", a avertizat directorul general al AIEA, Rafael Grossi.

"Un atac împotriva oricărei centrale nucleare este complet inacceptabil", a adăugat el.

