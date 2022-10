"O farsă și o insultă" | Nervozitate în Ucraina, după decernarea premiului Nobel pentru Pace

Unul dintre cei mai cunoscuți consilieri ai președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și-a manifestat frustrarea după anunțul câștigătorilor premiului Nobel pentru Pace pe 2022.

Sursa foto: hepta

"Comitetul Nobel are o interpretare interesantă a cuvântului 'pace', dacă reprezentanții a două țări care au atacat o a treia țară primesc laolaltă Premiul Nobel.

Nici organizațiile rusești și nici cele belaruse nu au fost capabile să organizeze o rezistență anti-război. Nobelul din acest an este 'impresionant'", a scris pe Twitter Mihailo Podolyak.

"Punerea semnului egal între ucraineni și ruși neagă ambelor națiuni particularitatea tragediei lor, micșorează importanța experiențelor lor și promovează falsa narațiune de la care a plecat acest război, și anume că e vorba de două națiuni care, într-un fel, sunt una singură", a comentat, la rândul său, Olga Rudenko, redactor-șef al publicației Kyiv Independent.

Melania Podolyak, blogger care precizează că "nu este soția consilierului prezidențial" Mihailo Podolyak, scrie despre "falimentul moral absolut" al premiilor Nobel.

"Acordarea premiului Nobel ucrainenilor, rușilor și belarușilor în timp ce primii suferă zilnic pe teritoriile lor lovituri de rachete lansate din Rusia și Belarus reprezintă o farsă și o insultă adusă conceptului de pace", a scris ea.

Sunt trei câștigători ai premiului Nobel la această categorie, conform anunțului făcut vineri de comitetul de decernare: Ales Bialiațki, activist pentru drepturile omului din Belarus, și două organizații, una din Rusia și cealaltă din Ucraina.

Organizația ucraineană se numește Centrul pentru Libertăți Civile.

Organizația rusă este Memorial, închisă în cursul acestui an de autoritățile de la Moscova.

Timp de mai bine de 30 de ani, Memorial a activat pentru a documenta și recupera informații despre milioanele de oameni nevinovați executați, încarcerați sau persecutați în epoca sovietică.

În 2014, Memorial a fost trecută pe lista "agenților străini", pe care Moscova plasează persoanele și organizațiile despre care susține că primesc fonduri din străinătate.

Anul acesta, organizația a fost închisă sub pretextul că nu a atașat la postările sale pe rețelele sociale mențiunea "agent străin", cerută în acest caz de legislația rusă.

Foto: Berit Reiss-Andersen, șefa Comitetului Nobel, anunță câștigătorii Premiului Nobel pentru Pace pe 2022, Oslo, 7 octombrie 2022