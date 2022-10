Surpriza de la Premiul Nobel pentru Pace

Sunt trei câștigători ai premiului Nobel la această categorie: Ales Bialiațki, activist pentru drepturile omului din Belarus, și două organizații, una din Rusia și cealaltă din Ucraina.

Organizația ucraineană se numește Centrul pentru Libertăți Civile.

Organizația rusă este Memorial, închisă în cursul acestui an de autoritățile de la Moscova.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU