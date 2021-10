Fenomen spectaculos pe cer, deasupra vulcanului din La Palma, după erupție

Deasupra conului vulcanului din insulele Canare a fost observată o formațiune circulară de nori. Aceasta a stârnit atât interesul meterorologilor, cât și al publicului larg.

Norii sunt așezați în cercuri concentrice. Modul în care aceștia arată seamănă cu undele care se formează când aruncăm o piatră în apă.

This time-lapse from @cielodecanarias shows the interaction of the #VolcanLaPalma eruptive plume with the Temp inversion at the top of the Saharan Air Layer that forces it to move horizontally at 5300m asl. The volcano emits pulses of different intensity which causes these waves! pic.twitter.com/L2MblhV7Ab